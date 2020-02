Feuerwehr gräbt nach möglicherweise Verschütteten

Kamen (dpa/lnw) - Ein umgekippter Anhänger mit Rindenmulch hat an einer Fußgängerampel in Kamen einen Großeinsatz ausgelöst. Weil die Feuerwehr nicht ausschließen konnte, dass von der großen Menge Rindenmulch Menschen auf einem Fuß- und Radweg verschüttet wurden, gruben Einsatzkräfte den Haufen zunächst mit Schaufeln um. Auch ein Radlader kam am Mittwoch zum Einsatz. Glücklicherweise hatte sich die große Menge Rindenmulch aber nicht über Menschen ergossen, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Lkw-Anhänger wurde wieder aufgerichtet.

Von dpa