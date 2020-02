Bosz zur Titelchance in der Europa League: «Es ist möglich»

Leverkusen (dpa) - Trainer Peter Bosz sieht eine Titelchance für Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen in der Europa League. «Es ist möglich», sagte der Niederländer am Mittwoch auf eine entsprechende Frage. Bayer war als Gruppen-Dritter hinter Juventus Turin und Atlético Madrid aus der Champions League ausgeschieden und steigt mit dem Zwischenrunden-Hinspiel am Donnerstag (21.00/RTL und DAZN) gegen den FC Porto in die Europa League ein. Sein Team müsse aber «von Spiel zu Spiel schauen», betonte Bosz: «Das macht am meisten Sinn.»

Von dpa