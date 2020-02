Waffen bei 53-Jährigem entdeckt: In eigenes Sofa geschossen

Eschweiler (dpa/lnw) - Die Polizei ist bei einem 53-Jährigen in Eschweiler auf ein Arsenal aus Waffen und Militaria gestoßen. Der Mann habe seine Lebensgefährtin bedroht und Straftaten angekündigt, berichtete die Polizei in Aachen am Mittwoch. Er habe sogar in seine Couch geschossen, bevor er die Wohnung verließ. Ein Großaufgebot der Polizei machte sich auf die Suche nach dem Mann und konnte ihn rasch festnehmen. Die Schusswaffe fanden die Beamten in einem Gebüsch. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung stieß die Polizei dann auf weitere Waffen.

Von dpa