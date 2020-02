Betrunkener Schulbusfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Essen (dpa/lnw) - Ein betrunkener Schulbusfahrer ist am Mittwochmittag nach einem leichten Verkehrsunfall vom Unfallort geflüchtet und hat anschließend wie gewohnt Schulkinder aufgenommen. In der Nähe einer Schule im Essener Westen habe der 77-Jährige «stark alkoholisiert» beim Rangieren einen Kleinwagen touchiert, berichtete die Polizei. Obwohl Passanten den Unfall sahen, habe er seine Fahrt fortgesetzt und Kinder zur Beförderung eingesammelt. Eine Polizeistreife stellte den 77-Jährigen später an dessen Haus.

Von dpa