Am Nachmittag soll der Himmel laut Vorhersage kurzzeitig auflockern. Am Abend kann es vor allem an der niederländischen Grenze zu schauerartigem Regen kommen. Von der Eifel bis zum Aachener Raum ist mit einzelnen stürmischen Böen zu rechnen, teilte der DWD mit. Der Freitag wird demnach wechselnd bewölkt, bei Höchstwerten zwischen 8 und 11 Grad.