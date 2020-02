Natürlich kämen sich die Menschen im Karneval näher als sonst - zum Beispiel beim Schunkeln. Ein paar einfache Hygieneregeln sorgten aber schon für unbeschwertes Feiern: «Händewaschen, in die Armbeuge husten und all die anderen Kleinigkeiten, die man in der Erkältungszeit sowieso beachten sollte. Da ist der Umgang mit dem Coronavirus nicht anders als mit anderen Krankheiten, die übertragen werden können.» In den Karnevalshochburgen beginnt am Donnerstag mit der Weiberfastnacht oder dem Altweiberdonnerstag der Höhepunkt des närrischen Treibens.