Verpuffung im Chemie-Unterricht: 14-Jähriger verletzt

Essen (dpa/lnw) - Bei einer Verpuffung im Chemieunterricht ist am Donnerstag in Essen ein 14 Jahre alter Schüler verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, hatte ein 34 Jahre alter Lehrer bei einer Vorführung chemische Stoffe zusammengefügt, die offenbar zu der Verpuffung führten. Der in der ersten Reihe sitzende Jugendliche wurde dabei von einer brennenden Flüssigkeit getroffen und verletzt. Der Lehrer befreite den Schüler von angesengten Kleidungsstücken. Der 14-Jährige konnte das Krankenhaus nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen.

Von dpa