Neuss (dpa/lnw) - Eine 23-jährige Frau ist in Neuss durch mehrere Messerstiche in den Bauch lebensgefährlich verletzt worden. Die Frau habe sich in der Nacht zum Mittwoch gemeldet, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Sie habe ausgesagt, bereits am Dienstagnachmittag bei einem Spaziergang am Rheinufer von einem Unbekannten attackiert worden zu sein.

Von dpa