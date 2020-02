Wattenscheid (dpa) - Hürdensprinterin Pamela Dutkiewicz verzichtet auf einen Start bei den deutschen Hallenmeisterschaften der Leichtathleten an diesem Wochenende in Leipzig. Wie ihr Club TV Wattenscheid am Donnerstag mitteilte, muss die 28 Jahre alte Vize-Europameisterin wegen einer muskulären Verhärtung passen.

Von dpa