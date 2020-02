Auf Weg zum Karnevalseinsatz: Taxi kollidiert mit Polizei

Köln (dpa/lnw) - Im Karnevalsgeschehen ist in Köln ein Taxi mit einem Einsatzfahrzeug der Polizei kollidiert. Drei Menschen wurden bei dem Unfall in der Nacht zu Freitag leicht verletzt, wie ein Sprecher der Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Der Streifenwagen sei mit Martinshorn und Blaulicht in einer Kolonne mit zwei weiteren Fahrzeugen zu einem Karnevalseinsatz unterwegs gewesen. Nachdem der Taxifahrer die ersten zwei Fahrzeuge passieren ließ, habe er den Wagen gewendet und sei in das dritte Auto gekracht. Durch den Zusammenstoß wurden nach Angaben der Polizei zwei Beamte im Alter von 27 und 38 Jahren sowie eine 32 Jahre alte Mitfahrerin des Taxis leicht verletzt.

Von dpa