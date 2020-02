Einsatz am Dortmunder Flughafen gegen rechte Szene

Dortmund (dpa/lnw) - Bei einem Einsatz am Dortmunder Flughafen hat die Bundespolizei am Freitag die Ausreise von mutmaßlichen Mitgliedern der rechten Szene nach Sofia zu verhindern versucht. 22 Menschen seien kontrolliert worden. Sie stünden im Verdacht, an einer auch von Rechtsextremisten besuchten Veranstaltung in der bulgarischen Hauptstadt teilnehmen zu wollen, sagte ein Sprecher am Freitag. «Wieviele geflogen sind und wieviele wir stoppen konnten, ist noch unklar, der Einsatz läuft noch.» Auf Twitter schrieb die Bundespolizei, es handele sich bei den gezielt kontrollierten Personen um Deutsche.

Von dpa