Verfolgungsjagd über Autobahnen endet in Müllcontainer

Hünxe/Duisburg (dpa/lnw) - Nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei über mehrere Autobahnen ist in Duisburg ein Flüchtender entkommen. Für seinen 30 Jahre alten Mitfahrer endete die Flucht in einem Müllcontainer, in dem er sich vergeblich zu verstecken versuchte.