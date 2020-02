Mehr Gewalt beim Karnevalsauftakt in Düsseldorf

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Karnevalsauftakt ist in der Landeshauptstadt laut Polizei «alles andere als ruhig» verlaufen. In der Düsseldorfer Altstadt, die trotz Sturms und Regen sehr gut besucht gewesen sei, seien 48 Körperverletzungen registriert worden - nach 37 im Vorjahr, berichteten die Beamten am Freitag. Messer seien dabei nicht eingesetzt worden.