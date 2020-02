Nach Polizeiangaben war das Auto auf einer Bundesstraße in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem Lastwagen zusammengeprallt. Der Wagen wurde in einen Graben geschleudert. Auch der mit Aluminiumspänen beladene Lkw geriet in den Straßengraben, sein Anhänger kippte auf der Fahrbahn um. Die beiden Autoinsassen seien noch am Unfallort gestorben.

Für die Rekonstruktion des Unfalles sei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen worden, hieß es.