Die Pilotin vom RSC Winterberg war im zweiten Lauf des Zweierbob-Wettbewerbs am Freitag kopfüber über die Ziellinie gerutscht. Bundestrainer René Spies bescheinigte am Freitagabend die physische Unversehrtheit von Nolte . Der 46-Jährige wird Nolte aber in den abschließenden Läufen am Samstag (15.30 und 17.00 Uhr/ARD) nicht an den Start schicken. Neben Nolte stürzten auch noch beide Bobs aus Italien sowie das Duo aus Rumänien.

Die Italienerinnen Tania Vicenzino und Lucrezia Tavella wurden nach ihrem Sturz für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht, wo aber schwerere Verletzungen ausgeschlossen werden konnten. Das teilte der italienische Bobverband am Abend mit.