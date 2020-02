Nach Hanau: Hunderte demonstrieren in Köln gegen Rechts

Der Roncalliplatz am Kölner Dom sei voll, berichteten die Organisatoren der Trauermahnwache vom Bündnis «Köln gegen Rechts» via Twitter , bei Facebook schrieben sie am Abend von mehr als 4000 Teilnehmern. Laut Polizei verlief die Veranstaltung zunächst friedlich. Unter anderem Kölns parteilose Oberbürgermeisterin Henriette Reker war vor Ort.