Moers (dpa/lnw) - Bei einem Wohnungsbrand in Moers am Niederrhein sind fünf Menschen verletzt worden - einer von ihnen schwer. Wie die Polizei weiter mitteilte, war das Feuer am späten Freitagabend in dem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Sanitäter versorgten die Verletzten und brachten sie ins Krankenhaus. Die Brandursache war noch unklar.

Von dpa