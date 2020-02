«Let's Dance»: Harte Kritik für Steffi Jones

Köln (dpa) - Ex-Fußballnationalspielerin Steffi Jones (47) hat bei der Kennenlernshow der RTL-Tanzsendung «Let's Dance» deutliche Kritik an ihrem Auftritt einstecken müssen. «Das war ein bisschen holprig. Das muss noch filigraner werden», sagte Juror Joachim Llambi in der Show am Freitagabend. «Es ist schwer, sich umzustellen, wenn man so lange Fußball gespielt hat. Aber Sie müssen hier geschmeidiger werden», sagte Llambi in Richtung der ehemaligen Bundestrainerin. Auch Juror Jorge González war nicht überzeugt von Jones' Wiener Walzer: «Du musst das Selbstvertrauen hier noch gewinnen.»

Von dpa