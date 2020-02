Michael Wendler: Laura hatte Angst vor TV-Auftritt

Die Sorge war für das Paar allerdings unbegründet: Müller wurde mit herzlichem Applaus empfangen und erhielt für ihren Salsa-Tanz gute Bewertungen aus der Jury. «Der Auftritt war der Hammer», sagte Wendler . Er und Müller waren in den vergangenen Wochen vor allem in den sozialen Medien mit Spott überzogen worden, vor allem der Comedian Oliver Pocher tat sich dabei hervor. Wendler bezeichnete dessen Spitzen als «Kindergarten»-Aktion, ließ aber auch eine Warnung folgen: «Ich bin ein Typ, der dann irgendwann auch sagt: "Jetzt reicht's!" Es gibt Momente, wenn meine Familie oder meine Freundin hereingezogen wird, dann suche ich auch eine Konfrontation. Ich gucke mir das jetzt noch ein Weilchen an, aber er hat sich ganz schön eingeschossen.»