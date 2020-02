«Nazis raus!»: Freiburg-Fans setzen Zeichen gegen Rassismus

Freiburg (dpa) - Fans des SC Freiburg haben während der Gedenkminute an die Opfer der Gewalttat von Hanau lautstarke «Nazis raus»-Rufe angestimmt. Auch Anhänger von Fortuna Düsseldorf stimmten kurz vor Beginn der Bundesliga-Partie am Samstag im Schwarzwald-Stadion mit in die Sprechchöre ein. Zudem war vor dem Freiburger Fanblock ein großes Banner mit der Aufschrift «Rassismus Tötet! Alle(s) gegen Rassismus!» zu sehen.

Von dpa