Hoffmann mit erstem Bundesliga-Tor seit fast sieben Jahren

Freiburg (dpa) - Das Führungstor von Fortuna Düsseldorfs Andre Hoffmann am Samstag beim SC Freiburg war der erste Bundesliga-Treffer des Verteidigers seit fast sieben Jahren. Vor seinem Kopfballtor zum 1:0-Halbzeitstand im Schwarzwald-Stadion hatte der 26-Jährige zuletzt am 26. April 2013 in der Bundesliga ein Tor erzielt. Damals hatte er für seinen Ex-Club Hannover 96 gegen die SpVgg Greuther Fürth getroffen. In der Zwischenzeit gelangen ihm drei Tore in der 2. Bundesliga.

Von dpa