Zwiebelschmelz von Hersteller zurückgerufen

Silberstedt (dpa) - Der Hersteller Zwergenwiese aus Silberstedt in Schleswig-Holstein hat seine 250-Gramm-Gläser mit Zwiebelschmelz zurückgerufen. Es sei nicht auszuschließen, dass sich Glasfremdkörper in einzelnen Gläschen des Produktes befinden, hieß es in einer Mitteilung am Samstagabend. Aufgrund der möglichen Verletzungsgefahr wird daher vom Verzehr des betroffenen Produktes dringend abgeraten. Betroffen sind in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Bayern Gläser mit der Haltbarkeit: 13.01.21 A, 13.01.21 B und 13.01.21 C

Von dpa