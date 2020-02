Chemikalien-Fund in Wohnung: Reihenhaus evakuiert

Alsdorf (dpa/lnw) - Ein Chemikalien-Fund in einem Reihenhaus in Alsdorf nördlich von Aachen hat einen Großeinsatz ausgelöst. Die Rettungskräfte rückten am Samstagabend an, weil ein Rauchmelder Alarm geschlagen hatte, wie die Feuerwehr mitteilte. Als die Einsatzkräfte durch ein Fenster in die Wohnung gelangten, entdeckten sie dort keinen Brand, sondern eine «auffällige» Menge von Chemikalien.

Von dpa