DFB-Vize zur Unterbrechung durch Brych: «Dank und Respekt»

In Folge des Fadenkreuz-Plakats positionierten sich am Samstag Fans, Spieler und Funktionäre der Borussia umgehend. In der Kurve waren «Ultras raus»-Sprechchöre und laute Pfiffe zu hören. Dass die Fanhilfe das Plakat als «(grob formulierte) Kritik» an Hoffenheim-Mäzen Hopp und dem Deutschen Fußball-Bund ( DFB ) relativierte, machte Koch besonders ungehalten. «Fußball, wie die Fans ihn wollen, ist unter solchen Rahmenbedingungen nicht möglich, und deshalb müssen die Stadionordnungen in den Kurven konsequent durchgesetzt werden», schrieb der Funktionär.