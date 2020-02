Deutscher Badmintonmeister Weißkirchen gewinnt Austria Open

Wien (dpa) - Der deutsche Badmintonmeister Max Weißkirchen (1. BC Beuel) hat am Samstag die mit 25 000 US-Dollar dotierten Austria Open gewonnen. Der 23-Jährige, der in der Weltrangliste auf Platz 119 geführt wird, besiegte im Endspiel in der Wiener Stadthalle den Spanier Pablo Abian mit 22:20, 21:15. Mit dem Erfolg kommt der Bonner einer Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio näher. Die Qualifikation läuft noch bis Ende April.

Von dpa