Reker: «Müssen lernen, mit dem Klimawandel umzugehen»

Köln (dpa/lnw) - Die Absage der Schull- un Veedelszöch in Köln zeigt nach Überzeugung von Oberbürgermeisterin Henriette Reker die Abhängigkeit von der Natur. «Wir können froh sei, dass wir in einer Region leben ohne Erdbeben, ohne Taifune oder Orkane und ohne Lavaausbrüche und müssen lernen, mit dem Klimawandel umzugehen - und auch das gehört dazu», sagte die parteilose Politikerin am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur.

Von dpa