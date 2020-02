Der Mitarbeiter des städtischen Ordnungsdienstes forderte demnach am Samstagabend in einem Dürener Park drei Menschen mit Hund aus dem Dienstwagen heraus auf, das Tier anzuleinen. Die Hundehalter seien dem auch nachgekommen. Ein 55 Jahre alter Begleiter packte den Ordnungsamtsmitarbeiter jedoch durch das geöffnete Wagenfenster am Kragen und würgte ihn, wie die Polizei erklärte. Ein anderer Mitarbeiter habe dem Kollegen helfen müssen.

Polizisten nahmen den 55-Jährigen in Gewahrsam. Bei einem Atemalkoholtest wurden 1,6 Promille festgestellt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.