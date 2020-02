Grüne: Hamburger Ergebnis ist «Rückenwind» für Kommunalwahl

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Grünen in Nordrhein-Westfalen betrachten den Ausgang der Bürgerschaftswahl in Hamburg als «Rückenwind» für die NRW-Kommunalwahl. «Die Wählerinnen und Wähler haben offensichtlich belohnt, dass Grüne bereit sind, stärker als bislang Verantwortung zu übernehmen. Für uns in NRW ist das ein starker Ansporn», teilten die beiden Vorsitzenden Mona Neubaur und Felix Banaszak am Sonntagabend mit.

Von dpa