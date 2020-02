Bahnverkehr in NRW und Hessen nach Sturmtief normalisiert

Solingen (dpa) - Fahrgäste der Bahn in Nordrhein-Westfalen und Hessen müssen am Rosenmontag kaum noch mit Beeinträchtigungen durch Sturmtief «Yulia» rechnen. Schäden und Verkehrsbehinderungen vom Sonntag seien weitestgehend behoben worden, sagt ein Sprecher der Bahn am frühen Montagmorgen. Lediglich auf der S1 in NRW zwischen Solingen und Hilden sei noch ein Gleis gesperrt. Züge fuhren vorerst nur alle 30 Minuten. Dort war ein Baum umgestürzt.

Von dpa