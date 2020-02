Irans Ex-Judo-Weltmeister Mollaei: «Olympia ist mein Traum»

Ratingen (dpa) - Der aus politischen Gründen nach Deutschland geflohene iranische Judoka Saeid Mollaei will sich seinen Traum von einer Olympia-Medaille 2020 in Tokio erfüllen. «Ich fühle mich sehr gut. Mein Traum ist, bei Olympia für die Mongolei zu starten und eine Medaille zu gewinnen», sagte der 28 Jahre alte Weltmeister von 2018 in der Klasse bis 81 Kilogramm am Montag bei einer Pressekonferenz in einem Hotel im rheinischen Ratingen.

Von dpa