Coronavirus: Berufsschüler fahren nicht in die Lombardei

Herford (dpa/lnw) - Wegen der Ausbreitung des Coronavirus in Italien hat eine Schülergruppe aus Herford eine Fahrt in die Lombardei abgesagt. «Die fünf Schüler und zwei Lehrer sollten eigentlich von Mittwoch bis Samstag nach Casalpusterlengo fahren», sagte der stellvertretende Schulleiter Bernd Koch am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Schweren Herzens habe das Wilhelm-Normann-Berufskolleg des Kreises Herford die Fahrt am Samstag abgesagt.

Von dpa