Tagesschau-Sprecher Hofer outet sich als Karnevalsfan

Düsseldorf (dpa/lnw) - Tagesschau-Chefsprecher Jan Hofer ist nach eigenen Angaben bereits zum zehnten Mal beim Düsseldorfer Rosenmontagszug dabei. Hofer zog am Montag auf dem Wagen der «Prinzengarde Rot-Weiß» mit Regencape durch die Landeshauptstadt. «Ich finde das rheinische Brauchtum einfach schön», sagte der 70-Jährige. Er sei sogar 2016 extra aus Sri Lanka angereist - als der Zug dann wegen Sturms abgesagt wurde. Der gebürtige Rheinländer arbeitet zwar in Hamburg, hat aber immer noch eine Wohnung in Meerbusch-Büderich, wo er herkommt. «Ein bisschen Heimat finde ich ganz gut», bekannte Hofer.

Von dpa