Laschet sieht sich als möglicher Kanzlerkandidat der Union

Zunächst solle die Bundesregierung bis zum Ende der Wahlperiode 2021 stabil bleiben. «Wir haben ein stabiles Grundgesetz, was davon ausgeht, dass man nicht eben mal Kanzler wechseln kann, deshalb richten wir uns auf die Zeit nach 2021 an.» Laschet machte auch deutlich, dass er zunächst NRW-Regierungschef bleiben will: «Je besser die Arbeit in Nordrhein-Westfalen gelingt, umso mehr ist das auch eine Visitenkarte für das, was wir uns hier vornehmen, und deswegen werde ich dieses Amt weiter mit der Energie und der Fröhlichkeit, wie wir in Nordrhein-Westfalen gemeinsam regieren, auch weiter ausüben.»