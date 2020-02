Laschet wirbt für andere Koalition als Schwarz-Rot

Berlin (dpa) - Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet hat für die Union im Bund für andere Koalitionen als Schwarz-Rot geworben. Nun müsse der Koalitionsvertrag mit der SPD erfüllt werden, sagte Laschet nach seiner Ankündigung, CDU-Chef werden zu wollen, am Dienstag in Berlin. Aber die Zukunft in Deutschland müsse anders entwickelt werden als mit diesem Koalitionsvertrag.

Von dpa