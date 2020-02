Düsseldorf (dpa/lnw) - 69 Häftlinge in NRW haben vergangenes Jahr Weihnachten lieber im Gefängnis statt in Freiheit verbracht. Sie verzichteten auf ihre vorzeitige Entlassung im Zuge der sogenannten Weihnachtsamnestie. 662 Gefangene nahmen das Angebot im vergangenen Jahr dagegen an, teilte das Justizministerium dem Landtag mit.

Von dpa