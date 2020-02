Verspätungen auf ICE-Strecke zwischen Köln und Frankfurt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Fahrgäste der Deutschen Bahn auf der ICE-Strecke zwischen Köln und Frankfurt müssen derzeit mit Verspätungen rechnen. Wegen einer Oberleitungsstörung sei die Schnellfahrstrecke derzeit nur eingleisig befahrbar, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Dienstag in Düsseldorf. Die Störung sei am Vormittag im hessischen Limburg-Süd aufgetreten. Über zwei Stunden sei der Fernverkehr umgeleitet worden. Wie lang die Behebung der Störung noch andauert, konnte die Sprecherin vorerst nicht sagen.

Von dpa