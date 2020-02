Behindertenbeauftragte hat im Monat 100 Fälle auf dem Tisch

Düsseldorf (dpa/lnw) - Zur Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen im September plant die Behinderten- und Patientenbeauftragte der Landesregierung Angebote für Menschen mit Behinderung. Es gehe dabei auch um die Barrierefreiheit der Wahllokale. Oder darum zu erklären, was ein Bürgermeister, der Landrat oder ein Kreistag mache, sagte Claudia Middendorf am Dienstag in Düsseldorf.

Von dpa