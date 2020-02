Dünge-Regeln: Heinen-Esser wirbt für rasche Länder-Einigung

Münster (dpa/lnw) - In der Diskussion um neue Dünge-Regeln hat NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) die Länder zu einer schnellen Einigung auf ein gemeinsames Vorgehen aufgerufen. Deutschland habe nun die Chance, beim Schutz des Grundwassers entscheidend voranzukommen und gravierende Konsequenzen aus der Verurteilung durch den Europäischen Gerichtshof abzuwenden, teilte Heinen-Esser am Dienstag in Düsseldorf mit. Zuvor hatte die «Neue Ruhr»/«Neue Rhein Zeitung» berichtet.

Von dpa