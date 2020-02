E-Auto leer: Toilettenwagen auf Polizei-Baustelle angezapft

Mettmann (dpa/lnw) - Ein Elektroauto-Fahrer hat sich auf der Suche nach Energie für sein Fahrzeug an der Stromversorgung eines Toilettenwagens bedient - der auf einer Polizei-Baustelle direkt neben einer Wache stand. Bei dem Vorfall in Mettmann löste der Mann am Sonntagabend einen Alarm und somit einen Einsatz der Beamten aus, wie die Polizei am Dienstag berichtete.

Von dpa