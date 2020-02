Nach tödlichem Unfall mit Stadtbahn: Polizei sucht Zeugen

Die 20-Jährige war am Montagnachmittag am zentralen Barbarossaplatz von einer ausfahrenden Bahn erfasst worden. Wie sie in das Gleisbett geriet, war zunächst unklar. Möglicherweise hatte sie versucht, zwischen den Waggons hindurch zu klettern. Zwei Begleiterinnen der jungen Frau beobachteten den Unfall. Sie wurden vom Rettungsdienst und einem Notfallseelsorger betreut und dann in ein Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr am späten Abend mitgeteilt hatte.