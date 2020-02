Mann ohne Führerschein fährt von Polizeiwache weg

Dortmund (dpa/lnw) - Ein offenbar unbelehrbarer Wiederholungstäter ist der Polizei in Dortmund aufgefallen: Ausgerechnet nach seiner Vernehmung wegen führerscheinlosen Autofahrens ist der Mann vor den Augen der Beamten an der Wache in sein Auto gestiegen und davongefahren. Wie die Polizei mitteilte, folgten ihm die Beamten, hielten ihn an und stellten ihn zur Rede. Der 46-Jährige sei sich keiner Schuld bewusst gewesen. Er habe angegeben, zur Arbeit zu müssen. Nun folgt laut Polizeimitteilung eine neue Vorladung zur Vernehmung wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. «Schauen wir mal, wie lernfähig der Mann ist. Die Hoffnung stirbt zuletzt», hieß es dort weiter.

Von dpa