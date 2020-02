Mann stürzt von Bahnsteigkante: Zugführer verhindert Unfall

Bonn (dpa/lnw) - Ein aufmerksamer Lokführer hat am Hauptbahnhof in Bonn womöglich einen schweren Unfall verhindert. Dort war ein 56 Jahre alter Mann zwischen die Bahnsteigkante und einen anfahrenden Regionalzug geraten, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit. «Der Lokführer hat das sofort gemerkt und angehalten», sagte eine Sprecherin. «Hätte er nicht gehandelt, wäre der Mann womöglich vom Zug überrollt worden.»

Von dpa