Düsseldorf (dpa/lnw) - Auch in Nordrhein-Westfalen muss laut Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) mit einem Ausbruch des Corona-Virus gerechnet werden. Das Gesundheitssystem im Land sei aber gut auf den Virus vorbereitet, teilte Laumann am Dienstag in Düsseldorf mit.

Von dpa