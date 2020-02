Celle (dpa) - Im Prozess gegen den islamistischen Prediger Abu Walaa will das Oberlandesgericht Celle am Mittwoch über die Entlassung eines Mitangeklagten aus der Untersuchungshaft entscheiden. Der 30-Jährige hatte in einem überraschenden Geständnis Abu Walaa vor zwei Wochen schwer belastet. Der Prediger habe einen direkten Draht zum Islamischen Staat gehabt und die Ausreise radikalisierter junger Leute aus Deutschland zu der Terrormiliz gefördert. Der Mitangeklagte erklärte, er selber habe sich während der mehr als dreijährigen Untersuchungshaft vom militanten Islamismus abgewendet.

Abu Walaa und vier Mitangeklagte müssen sich in Celle seit September 2017 wegen Unterstützung und Mitgliedschaft in der Terrormiliz Islamischer Staat verantworten. Sie sollen junge Menschen insbesondere im Ruhrgebiet und im Raum Hildesheim radikalisiert und in die IS-Kampfgebiete geschickt haben. Die Bundesanwaltschaft hält Abu Walaa für den wichtigsten Drahtzieher des IS in Deutschland.

Erwartet wird am Mittwoch auch eine Ankündigung des Gerichts über den Abschluss der Beweisaufnahme. Damit stehen in dem Terrorprozess die Plädoyers und Urteile bevor. In dem Mammutverfahren hatten die Aussagen eines Kronzeugen, der der Islamistenszene den Rücken gekehrt hat, sowie ein V-Mann aus der Szene eine wichtige Rolle gespielt.

Die Angeklagten hatten bis vor Kurzem zu den Vorwürfen geschwiegen. Vor dem Geständnis des 30-Jährigen, der eine eher untergeordnete Rolle in dem mutmaßlichen Terrornetzwerk spielt, hatte ein anderer Angeklagter vorübergehende Sympathie für den IS eingeräumt. Dass er in seinem Duisburger Reisebüro Koranschüler indoktriniert und zur Ausreise bewegt habe, bestritt er aber.

Den Beteuerungen hielt das Gericht eine lange Liste von Islamisten entgegen, die nach Zeugenaussagen von dem Türken und einem weiteren Mitangeklagten in Dortmund radikalisiert wurden. Viele von ihnen reisten zum IS aus oder waren wie der ebenfalls aufgelistete Berlin-Attentäter Anis Amri später an Anschlägen beteiligt.