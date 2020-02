Politischer Aschermittwoch mit Spitzenpolitikern

Passau/Landshut/Lennestadt (dpa) - CDU-Führungskrise, Anschlag von Hanau, Regierungskrise in Thüringen: Beim politischen Aschermittwoch mangelt es den Spitzenpolitikern in diesem Jahr keinesfalls an Themen. Mit besonderer Spannung werden dabei die Reden der Unionspolitiker erwartet: Im niederbayerischen Passau spricht CSU-Chef Markus Söder, in Fellbach bei Stuttgart Noch-CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer (beide ca. 11.00 Uhr) und ab nachmittags in Lennestadt im Sauerland CDU-Vize Armin Laschet (17.45 Uhr) sowie am Abend im thüringischen Apolda Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz (ca. 19.00 Uhr). Laschet und Merz sind seit Dienstag Konkurrenten um den CDU-Chefposten.

Von dpa