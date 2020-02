Brand in Gewürzfabrik in Gelsenkirchen: Lauter Knall

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Eine Gewürzfabrik in Gelsenkirchen ist in der Nacht auf Mittwoch komplett abgebrannt. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand, teilte die Polizei mit. Das Feuer in der Fabrik im Stadtteil Rotthausen war am Abend aus unbekannter Ursache ausgebrochen. Am Abend kämpften die Einsatzkräfte gegen Flammen und eine starke Rauchentwicklung. Ein Sprecher der Polizei ging davon aus, dass die Löscharbeiten bis zum Morgen andauern würden. Die Polizei riet den Anwohnern, Fenster und Türen geschlossen zu halten.