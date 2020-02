FDP-Chef kann sich Jamaika-Koalition mit Laschet vorstellen

«Erstens pflegt er zu FDP und Grünen gleichermaßen Kontakte - anders als Angela Merkel, die einseitig die Grünen hofiert hat», argumentierte Lindner . «Zweitens haben wir Laschet als Ministerpräsidenten kennengelernt, der jedem Partner seine Erfolge gönnt.» Nach der Bundestagswahl 2017 hatte die FDP Gespräche mit Union und Grünen über die Bildung einer Jamaika-Koalition platzen lassen. In Umfragen auf Bundesebene sind die Grünen derzeit so stark, dass theoretisch auch ein schwarz-grünes Bündnis ohne die FDP eine Mehrheit haben könnte. Laschet regiert NRW in einer schwarz-gelben Koalition.

Lindner sagte, Laschet orientiere sich daran, «die CDU aus ihrer Mitte heraus stark zu machen - im besten Sinn in der Tradition von Helmut Kohl». Mit Blick auf Laschets Konkurrenten im Wettbewerb um den CDU-Vorsitz äußerte sich Lindner dagegen warnend. «Friedrich Merz spricht vor allem über den Wettbewerb mit der AfD. Das ist verdienstvoll, könnte aber frühere Merkel-Wähler in die Arme der Grünen treiben. Am Ende landet man bei Grün-Rot-Rot.» Zum dritten Bewerber Norbert Röttgen sagte Lindner: «Wer wie Norbert Röttgen nur von Schwarz-Grün träumt, wird am Ende gleich mit Grün-Rot-Rot aufwachen.»