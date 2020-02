Düsseldorf (dpa) - Der mit dem neuen Coronavirus infizierte Patient aus dem Kreis Heinsberg hat noch an einer Karnevalssitzung in seinem Heimatort Gangelt teilgenommen. Das sagte Landrat Stephan Pusch am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Düsseldorf. Die Teilnehmer der Sitzung sollten auf Symptome achten.

Von dpa