Ärztlicher Direktor: Coronavirus-Patient mit Lungenversagen

Erkelenz (dpa/lnw) - Der Coronavirus-Patient aus Gangelt im Kreis Heinsberg hat laut eigener Angaben im Krankenhaus bereits seit dem 16. Februar über Symptome wie Fieber und Husten geklagt. Das sagte der Ärztlicher Direktor des Hermann-Josef-Krankenhauses Erkelenz, Harry Elsbernd, am Mittwoch. In das Krankenhaus waren der Mann und seine Ehefrau am Rosenmontag gekommen.

Von dpa