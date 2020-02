Düsseldorf peilt Sieg an, Rösler: «Hertha unten reinziehen»

Düsseldorf (dpa/lnw) - Fortuna Düsseldorf will mit dem zweiten Sieg in Serie die Abstiegszone der Fußball-Bundesliga verlassen und den Rückstand auf Hertha BSC verkürzen. «Wir wollen die Hertha unbedingt mit unten reinziehen», sagte Fortuna-Coach Uwe Rösler vor dem Heimspiel am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) gegen die Berliner. Die schlagzeilenträchtigen Geschehnisse beim Gegner um den Ex-Trainer Jürgen Klinsmann mochte Rösler am Mittwoch nicht kommentieren.

Von dpa